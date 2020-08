THALHEIM. Tragischer Zufall oder geplanter Mord? Dianas Tod ausgerechnet am letzten Tag ihrer vertraglichen Schweigepflicht über ihr Leben als Prinzessin gibt nach wie vor Anlass zur Spekulationen. Österreichs Adelsexpertin Lisbeth Bischoff begeisterte am Sonntag im Rahmen des Sommerfestivals „La Rose“ auf Schloss Thalheim mit intimen Einblicken in Dianas Leben und ihre Persönlichkeit. Die sympathische Autorin erzählte von persönlichen Begegnungen mit Diana und ihrem Butler, dem rasanten Aufstieg der Kindergärtnerin zur Märchenprinzessin und ihrer ungebremsten Talfahrt vom Glück ins Unglück. „Diana war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Ihr früher Tod hat sie zum Mythos werden lassen.“, so die Adelsexpertin.

Stimmige, musikalische Umrahmung

Musikalisch begleitet wurde Bischoff von Anita Horn und Band. Neben Klassikern von Phil Collins und Paul Anka interpretierte die vielseitige Sängerin Anita Horn passend zu Diana natürlich auch „The Rose“ und „Candle in the Wind“ von Elton John. „Das Charisma und die Sensibilität von Lady Di faszinieren mich. Ich fühlte mich sofort inspiriert, der Lesung von Lisbeth Bischoff den musikalischen Rahmen zu geben.", meint Horn. Anastasia Irmiyaeva, künstlerische Leiterin des Sommerfestivals, freute sich besonders über die Grußworte von Landtagsabgeordneter Doris Schmidl, die in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erschienen war.