Heute wurden die Hietzinger "Friedhof-Bienen" offiziell präsentiert. Insgesamt sechs Stöcke bieten den fleißigen Honig-Sammlern jetzt am Hietzinger Friedhof Heimat und Arbeitsplatz.

HIETZING. Honigbienen sind in Wien keine Seltenheit. Gerade in Bezirken mit viel Grün sind sie ausgesprochen aktiv. So natürlich vor allem in Hietzing. Hat der 13. Bezirk doch im Verhältnis zu seiner Größe den höchsten Anteil an Grünflächen in unserer Stadt.

Die fleißigen Tiere befliegen allerorts Parkanlagen, Alleen und jetzt auch den Hietzinger Friedhof. Ein sehr engagiertes Projekt, das auf die Initiative und den Antrag von Marcel Höckner, Klubobmann der SPÖ Hietzing zurückzuführen ist.

Foto: Berger

hochgeladen von Ernst Georg Berger

"Hier haben Bienen den Vorteil, dass sie nicht der Gefährdung durch Insektizide und Pflanzenschutzmittel ausgesetzt sind. Darüberhinaus leisten auch die Friedhofsbienen einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt." so der Bezirkspolitiker.

Vier Friedhöfe mit Bienen

Der Hietzinger Friedhof ist nach dem Zentralfriedhof, dem Südwest- und dem Stammersdorfer Friedhof die vierte Heimat der Wiener Friedhofsbienen. Ein - man möchte es nicht glauben - idealer Lebensraum für unsere geflügelten Freunde.

"Auf den Wiener Friedhöfen finden sich große Flächen Naturwiese, die unzähligen Insekten einen Lebensraum bieten. So eben auch Bienen", erklärt Renate Niklas, die Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien und ergänzt: "Natürlich wird darauf geachtet, dass die Bienen und die Besucher sich nicht gegenseitig stören." So wurden die Bienenstöcke in Hietzing am Rand der Anlage aufgestellt.

Honig-Produktion hat begonnen

Auch wenn die Bienen erst heute offiziell vorgestellt wurden, ihre Arbeit haben sie bereits vor Wochen aufgenommen. "Wir mussten schauen, ob sich die Bienen hier wohlfühlen und ob alles passt", erklärt Renate Niklas den Probebetrieb unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Nur so war es auch möglich, dass es bereits heute erste Kostproben des Hietzinger Friedhofshonigs gab. Dieser ist bereits jetzt im Shop am Zentralfriedhof oder im Bestattungsmuseum erhältlich und in Kürze auch vor Ort in Hietzing.

Wieviel Honig die Bienen hier produzieren ist noch nicht abzuschätzen. Am Zentralfriedhof schaffen die dortigen Bienchen rund 600 Kilo im Jahr. Ihre Kollegen im 13. Bezirk müssen erst zeigen, was sie leisten.

Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) ist jedenfalls begeistert: "Bienenstöcke in einer Stadt kann es nicht genug geben und daher freue ich mich, dass die Bienen jetzt auch am Hietzinger Friedhof ein Zuhause gefunden haben."

Es sind bekanntlich nicht die einzigen Bienen, die im 13. Bezirk ihrer Arbeit nachgehen, weiß Marcel Höckner. „Auch als SPÖ Hietzing leisten wir einen Beitrag zu einem ökologischen Bezirk und haben bereits vor mehreren Jahren Bienenstöcke am Dach unserer Bezirkszentrale aufgestellt. Der süße Nebeneffekt dieser Maßnahme zum Artenschutz ist, dass uns unsere Mitbewohner mit bestem Hietzinger Biohonig versorgen“, zeigt sich Marcel Höckner erfreut.

Die Friedhofsbienen sind nur ein Teil der großen Umweltoffensive der Wiener Friedhöfe, die unter dem Motto "Gemeinsam. Sorgsam." läuft.

Wer mehr darüber wissen will:

www.friedhoefewien.at/gemeinsamsorgsam