Das kleine Giraffen-Mädchen, das kürzlich im Tiergarten Schönbrunn geboren wurde, muss mit Kuhmilch gefüttert werden. Grund dafür ist ihre noch unerfahrene Mutter Fleur, die das Kleine nur zögerlich säugt.

WIEN/HIETZING. Vor einer Woche, am 23. Jänner, erblickte im Tiergarten Schönbrunn ein Giraffen-Mädchen das Licht der Welt. So groß die Freude auch war, so gab es auch Grund zur Sorge. Die erstgebärende Mutter Fleur ließ ihren Nachwuchs nur zögerlich trinken.

Foto: Tiergarten Schönbrunn

hochgeladen von Barbara Schuster

Jetzt gibt sich die Giraffen-Mama Fleur zwar deutlich entspannter als zu Beginn, das Pflegerteam ist aber weiterhin sehr gefordert. „Wir können Interaktionen wie sanftes Abschlecken des Jungtieres beobachten, Fleur säugt ihren Nachwuchs aber nicht“, erklärt die zuständige zoologische Abteilungsleiterin Eveline Dungl.

Jungtier wird genau beobachtet

Deshalb hat sich das Team im Tiergarten Schönbrunn dazu entschlossen, mit pasteurisierter Milch von der Holstein-Kuh zuzufüttern. Bezogen wird die Milch von einem österreichischen Landwirt aus Laab im Walde. Die Zusammensetzung kommt der Muttermilch von Giraffen sehr nahe. Das Zufüttern "funktioniert mittlerweile zum Glück sehr gut. Dennoch ist der Zustand des Jungtieres noch nicht ganz stabil,“ so Dungl.

Foto: Tiergarten Schönbrunn

hochgeladen von Barbara Schuster

Das junge Giraffen-Mädchen steht weiterhin unter genauer Beobachtung. So werden regelmäßig ihre Körpertemperatur sowie ihr Gewicht kontrolliert. „Neben Standarduntersuchungen muss jetzt vor allem darauf geachtet werden, ob der Nachwuchs die Kuhmilch verträgt“, so Thomas Voracek, Leiter der tierärztlichen Ordination im Tiergarten Schönbrunn.

Giraffenpark weiterhin geschlossen

„Momentan sehen wir als Tierarztteam unsere Hauptaufgabe in der Beratung der Pfleger bezüglich der Zusammensetzung der Milch, Abstände der Fütterungen und im Monitoring der Entwicklungsschritte des Jungtieres.“

Das kleine Giraffen-Mädchen wiegt mittlerweile rund 50 Kilogramm und dreht schon immer häufiger neugierig Runden in der Anlage. Ruhe ist für die Tiere und das Betreuerteam momentan vorrangig - der Giraffenpark bleibt daher vorerst weiterhin geschlossen.

Videocredit: Tiergarten Schönbrunn

Mehr zum Thema liest du hier:

Giraffen-Baby im Tiergarten Schönbrunn geboren