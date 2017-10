Verbindungsbahn: ÖBB richtet Infopunkt in Hietzing ein

04.10.2017, 11:39 Uhr

Eine permanente Infostelle zu dem Ausbau der Verbindungsbahn gibt es ab sofort in der Lainzer Straße 172 Ecke Preyergasse. Dort wird von den ÖBB über die Entwicklungen des Projekts informiert.

HIETZING. Fehlende Informationen über den geplanten Ausbau der Verbindungsbahn ist einer der Kritikpunkte sowohl von Seiten der Politik als auch von der Bevölkerung. Die ÖBB haben jetzt reagiert und eine permanente Infostelle in der Nähe des Bahnhof Speising eingerichtet. Immer mittwochs ist von 16 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.Ab 2025 soll die Strecke zwischen Meidling und Hütteldorf modernisiert werden, nicht nur zur Freude der direkten Anrainer. Denn laut der derzeitigen Pläne soll die S-Bahn zwischen dem Wiental bis zur Schrutkagasse so angehoben, dass die Züge in einer Höhe von 5,80 Meter über der Hietzinger Hauptstraße fahren. Dichtere Intervalle und zwei zusätzliche Haltestellen gehören zu den positvien Punkte des Ausbaus.Diskutiert wird auch noch über drei Eisenbahnkreuzungen und ob diese geschlossen werden sollen. Die Hietzinger befürchten dadurch eine Spaltung des Bezirks. Die ÖBB argumentieren hier mit mehr Sicherheit für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger, außerdem ersprare man sich das ewige Warten vor geschlossenen Eisenbahnschranken.

"Die Ausstellung soll dabei nicht nur informieren, sondern auch den Dialog mit den Bürgern unterstützen. Neue Projektinhalte in vertiefter Darstellung werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 der Bevölkerung wieder präsentiert", heißt es von den ÖBB in einer Aussendung. Mehr Informationen gibt es auch unter infrastruktur.oebb.at und bei weiteren Fragen können sich Interessierte an verbindungsbahn@oebb.at wenden.