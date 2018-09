Liebe gesucht und gefunden

14.09.2018, 09:53 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten „Liebesserie“.

BEZIRK (ag). Können Sie sich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer „besseren Hälfte“ begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter in dieser Ausgabe Paare aus der Region vor, die verraten wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser wie das „erste Mal“ war, oder verraten die besten „Sexplatzerl“ und „Liebesrezepte“. Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe „Zur Sache“): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.Bei den jungen Leuten heutzutage läuft die Kennenlernphase oft über Datingplattformen ab. So war es auch beiaus Pernersdorf. Sie war damals über Friendscout auf Partnersuche und gab in ihrem Profil lediglich ihren Lieblingsautor –an. „Wenn sich deshalb jemand meldet, treff ich mich mit ihm“, war damals die Aussage von Elisabeth. Tatsächlich meldete sich Thomas aus Vorarlberg. Sofortige Sympathie war vorhanden und so pendelten sie alle zwei Wochen zueinander. Nach rund zwei Jahren zog Elisabeth tatsächlich nach Vorarlberg zu ihrem Liebsten. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und Eltern eines süßen Töchterchens.

Kennenlernen in der Disco

Glücklich ohne Hochzeit

Ganz klassisch lernte sich ein Paar aus Hollabrunn in einer Disco in Niederrußbach kennen – wobei es für sie sogar Liebe auf den ersten Blick war. Bereits 2 Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken am Standesamt.Ohne Hochzeitsglocken sind seit etwa 13 Jahren der LAbg. und Bgm. von Wullersdorfund seine Lebenspartnerinliiert, wobei es nach wie vor getrennte Wohnungen gibt. „Ich war sehr lange single und als ich 38 Jahre alt war lernte ich beim Familienwandertag der ÖVP in Wullersdorf Maria kennen. Wir fanden uns von Anfang an sympathisch, unterhielten uns gerne und trafen uns regelmäßig. Ziemlich rasch, schon nach einem Monat beschlossen wir, den Weg künftig gemeinsam zu gehen und sind seitdem sehr glücklich liiert“, erzählte uns Richard Hogl.