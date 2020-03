Neueröffnung Schlossgasthof am 21. 3. ab 15 Uhr

Lokales

Die Open-Air-Bühne am Kremser Südtirolerplatz lockt am 29. und 30. Mai 2020 heuer tausende Musikbegeisterte an. 29. Mai Eröffnungs-Act: Thorsteinn Einarsson Los geht es am 29. Mai mit dem österreichisch-isländischen Musiker Thorsteinn Einarsson: Seit sechs Jahren ist er mit Hits wie "Leya" oder "Kryptonite" fixer Bestandteil der heimischen Charts. Am 29. Mai eröffnet er mit seinem aktuellen Album "IngI" die Open-Air-Bühne am Südtirolerplatz. Silbermond Silbermond treten am 29. Mai...