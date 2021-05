„Kerzenlicht-Konzerte“ laden am 12. Juni 2021 zu Kammermusik auf Renaissanceschloss Greillenstein



Schloss Greillenstein | Neben der dem „Kerzenlicht-Konzerte“-Publikum bereits gut bekannten Geigerin Yoko Saotome-Huber und dem Pianisten Robert Pobitschka wird beim Konzert am 12. Juni zum ersten Mal der renommierte Cellist Wolfgang Panhofer im Rahmen der „Kerzenlicht-Konzerte“ zu hören sein. In der Formation Klaviertrio interpretieren die Künstler Werke von Schubert und Tschaikovsky.

Hauptprogrammpunkt ist das Klaviertrio op. 50 von Peter I. Tschaikovsky, das dieser dem Andenken seines verstorbenen Freundes und Kollegen Nikolai Rubinstein gewidmet hat. Das groß dimensionierte Werk spannt den Bogen zwischen tragischer Trauer und lichten, liebevollen Erinnerung.

Wolfgang Panhofer konzertiert in ganz Europa, in den USA, Japan, China, Korea, sowie dem nahen und mittleren Osten. Er spielte als Solist mit den Wiener Symphonikern, den Niederösterreichischen Tonkünstlern, dem Wiener Kammerorchester, dem BBC Symphony Orchestra und anderen berühmten Klangkörpern unter Dirigenten wie Lord Yehudi Menuhin, Franz Welser Möst, Martin Sieghart oder Cornelius Meister. Panhofer erhielt phänomenale Kritiken, etwa in der New York Times für sein Debut in der Carnegie Hall.

Die Erfahrung der vergangenen Zeit zeigt, dass Konzerttermine durch die Corona-Verordnungen Änderungen erfahren können. Alle aktuellen Termine können auf www.kerzenlicht-konzerte.at

abgerufen werden.

Renaissanceschloss Greillenstein

Samstag,12. Juni 2021 - 20.00 Uhr

"Soirée bei Kerzenlicht"

YOKO SAOTOME-HUBER Violine

WOLFGANG PANHOFER Violoncello

ROBERT POBITSCHKA Klavier

Werke von Franz Schubert & Peter I. Tschaikovsky

KARTEN zu € 22.- (Studenten und Schüler € 13.-) ab 19.30 an der Konzertkassa

RESERVIERUNGEN: 0650 - 53 29 909 oder info@kerzenlicht-konzerte.at

Zusendung der Karten und Zahlung per Überweisung spesenfrei!

Veranstalter: Verein Kerzenlicht-Konzerte

www.kerzenlicht-konzerte.at | www.schlossgreillenstein.at