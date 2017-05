1. Asphaltstock-Straßenturnier in Mödring

Am Samstag den 27. Mai 2017 findet zum ersten mal ein Asphalt-Straßenturnier in 3580 Mödring statt. Auf mindestens sechs Bahnen wird auf der Straße das Turnier bestritten.

Beginn ist um 14:00 Uhr beim DGH (Dorfgemeinschaftshaus) in Mödring.



Wir freuen uns auf Euer kommen um die Stockschützen mit voller Power anzufeuern.