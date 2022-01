In dem kleinen Café "Truth Coffee" wird der Kaffeegenuss hochgehalten und von Mehlspeisen begleitet.

WIEN/INNERE STADT. In einem kleinen Lokal im Durchgang zwischen der Wollzeile und dem Lugeck haben Cuneyt Kilic und Lisa Taban vor Kurzem den zweiten Standort ihres Cafés "Truth Coffee" eröffnet. Dort hat man sich ganz dem Kaffeegenuss verschrieben. Aber wie findet man die beste Kaffeesorte? Ganz einfach: Man kostet sich durch halb Europa, bis man die geeignete gefunden hat.

Genau das haben die beiden Gastronomen getan, um für ihr Lokal "Truth Coffee" die richtige Röstung zu finden. Schließlich ist man bei einem italienischen Familienbetrieb gelandet, von dem man seither den Kaffee bezieht. "Wir bieten unsere Sorten auch zum Mitnehmen an. Es gibt sie sogar für Kapselmaschinen", sagt Kilic. Im Lokal bereitet man ihn ganz nach Geschmack zu. "Wir haben natürlich auch vegane Alternativen zu Milch im Programm", sagt Kilic.

Cuneyt Kilic leitet das Lokal auf der Wollzeile.

Bei einem guten Kaffee darf die Mehlspeise natürlich nicht fehlen. "Lisa ist gelernte Pâtissière und bereitet unsere Cheesecakes, Krapfen und sonstigen Mehlspeisen täglich frisch zu", betont Kilic.

Haselnuss und Rosen

Was die Cheesecakes angeht, verlässt man sich nicht nur auf das klassische Rezept. Wem es nach etwas Fruchtigerem gelüstet, der kann auf Varianten mit Orange, Himbeere und Ähnlichem zurückgreifen. Außerdem gibt es hier die wohl am besten gefüllten Krapfen Wiens, ebenfalls in verschiedenen Variationen, zum Beispiel mit Haselnuss- oder Pistazienfüllung. "Auf der Wollzeile sind wir auf To-go-Betrieb ausgerichtet. Man kann natürlich alles mitnehmen", so Kilic.

Weiters experimentiert man gerne mit dem Kaffee: Die klassische Melange ist ebenso vertreten wie etwa ein Pfefferminz-Mokka oder ein Rosen-Latte. "Wir probieren ständig etwas Neues aus. Wenn es gut schmeckt, kommt es ins Programm", so Kilic.