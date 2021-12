Es war schon lange angekündigt, jetzt ist alles unter Dach und Fach: Die österreichische Akademie der Wissenschaften zieht in die Räumlichkeiten der ehemaligen Wiener Postsparkasse.



WIEN/INNERE STADT. Um die verschiedenen Standorte der österreichischen Akademie der Wissenschaften an einem Standort zu bündeln, war von Anfang an geplant, dass einige Abteilungen in die von Otto Wagner gestalteten Räumlichkeiten der Postsparkasse ziehen. Was lange angekündigt war, wurde jetzt mit einer Unterschrift besiegelt.

Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), und sein Vizepräsident Arnold Suppan sowie Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) unterzeichneten den Mietvertrag, der den Einzug der Akademie zur beschlossenen Sache macht. Auf knapp 16.000 Quadratmetern und mehreren Stockwerken können hier ab Anfang 2022 Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaftler der ÖAW ihren Forschungen nachgehen. Die ÖAW wird damit der größte Mieter in der 40.000 Quadratmetern großen Postsparkasse.

ÖAW-Vizepräsident Arnold Suppan, Hans-Peter Weiss, CEO der BIG, ÖAW-Präsident Anton Zeilinger, Maximilian Pammer, Leitung Unternehmensbereich Universitäten BIG, Wolfgang Gleissner, Geschäftsführung BIG (v.l.n.r.).

Foto: Joseph Krpelan/BIG

Neben der ÖAW reiht sich auch die Angewandte, die Uni Linz, das MAK und die Johannes Kepler Universität.

Neuer Bildungscampus in der City



Rund um den Dr.-Ignaz-Seipel-Platz entsteht derzeit ein neues Bildungsgrätzel. Im Herbst 2020 fiel der Startschuss für die Komplettsanierung der österreichischen Akademie der Wissenschaften und der umliegenden Gebäude. Beim Umbau wurden neue Veranstaltungsräume, barrierefreie Zugänge, eine revitalisierte Bibliothek und moderne Forschungsinfrastrukturen mitten in der Stadt realisiert. Außerdem soll der Arkadenhof wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Umbauarbeiten im Hauptquartier der Universität konnten schon im Sommer 2021 fertiggestellt werden. Mit dem unterzeichneten Mietvertrag ist jetzt der vorletzte Schritt getan. Zuerst müssen noch die Bibliotheken, Labors, Büros und Besprechungsräume eingerichtet werden. Rechtzeitig zum 175-jährigen Bestehen, soll der gesamte "Campus Akademie" im Mai 2022 eröffnet werden.



