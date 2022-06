Am Sonntag, 26. Juni 2022 feierte die Evangelische Pfarre Neuhaus am Klausenbach ihr 230 jähriges Bestehen als Südburgenländische Pfarrgemeinde.

Im Jahre 1792 entstand diese Gemeinde im südlichsten Bezirk des Burgenlandes.

Bei strahlendem Wetter waren zahlreiche Gäste der Einladung der Pfarrgemeinde gefolgt. U.a. der Bürgermeister des Ortes, von Minihof-Liebau, Mühlgraben und der Abgeordnete zum Bgld. Landtag, Ewald Schnecker.

Der Gottesdienst wurde von Alt-Superintendent, Mag. Koch gefeiert. Gemeinsam mit dem Gemeindefest wurde auch das Jubiläum der Brautpaare, welche sich in Neuhaus das Eheversprechen gegeben hatten, begangen.

Nach dem Gottesdienst wurden die Gäste kulinarisch am Kirchvorplatz verwöhnt. In gewohnter Manier kochte der ehemalige Kirchenwirt, Richard Sampl, mit seinem Team auf. Viele unzählige Helfer der Pfarre sorgten dafür das es ein gelungenes Fest wurde!