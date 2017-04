Josefstadt: Verfallendes Haus in der Strozzigasse 39 wird saniert

27.04.2017, 07:51 Uhr

Der Eigentümer will im Mai Sanierungspläne einreichen. Das Haus, das zu den ältesten der Josefstadt gehört, wurde bisher verfallen gelassen.

JOSEFSTADT. Seit 1772 gibt es das Haus in der Strozzigasse 39. Es zählt zu den ältesten Gebäuden in der Josefstadt und hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufregung gesorgt. Denn: Der Eigentümer ließ das Haus bisher konsequent verfallen. Vermutet wurde, dass dahinter der Wunsch steckt, eines Tages die Genehmigung für den Abriss zu erhalten, um dann dort ein neues Haus zu bauen. Das hat Anrainer und auch die Bezirksvorstehung auf den Plan gerufen: Im März 2016 wurde eine Petition gestartet, bei der über 600 Unterschriften zusammenkamen und die letztendlich im Rathaus behandelt wurde.

Dort wurden zwar "nur" Empfehlungen abgegeben, nun scheint aber Bewegung in die Sache zu kommen: Der Hauseigentümer hat offenbar seine Hoffnung aufgegeben, das Haus abzureißen, und hat in Aussicht gestellt, im Mai die Pläne für eine Sanierung einzureichen. Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) freut das sehr, beendet ist das Thema für sie aber noch nicht: "Nun liegt es an der Stadt Wien, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es in Zukunft gar nicht erst so weit kommen kann, dass ein Haus derart verfällt."