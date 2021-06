Karin Rainer aus Techelsberg hat vor ungefähr vier Jahren das Stoffwunderland gegründet. Ein „Paradies“ für alle Nähbegeisterten mit tollem Konzept.

TECHELSBERG. Das Stoffwunderland arbeitet mit einem Sammelkonzept, bei dem Kunden über einen selbst festgelegten Zeitraum immer wieder Stoffe bestellen können, die Produkte werden in einer Sammelbox im Lager von Karin Rainer gesammelt und sobald die Kunden die Ware abholen wollen, wird das Sammeln beendet und die Ware wird an die Kunden übergeben oder versandt. „So können Kunden mehrfach bestellen und zahlen aber nur einmal die Versandkosten. Solch eine Sammelbox kann man sich auch mit Freundinnen teilen und damit nochmals Versand sparen“, erklärt Rainer. Auf das Konzept gekommen ist die 38-jährige Mutter von zwei Kindern dadurch, weil sie selbst bereits in diversen Facebook-Gruppen Stoffe gekauft hat. Jedoch konnte sie diese bisher nie selbst abholen oder anfassen. „So etwas gab es bisher in Kärnten noch nicht in dieser Verbindung zwischen Online-Bestellung und Abholung im Geschäft. Ich habe mir gedacht, ‚das kann ich besser‘ und so ist das Stoffwunderland in meiner zweiten Karenz entstanden“, so die gebürtige Deutsche. Dass die Nachfrage in Klagenfurt und Umgebung so groß ist, damit konnte man nicht rechnen. „Ich habe sogar Abholer aus Murau, dem Gurktal, Rosental bis Hermagor, Spittal und bis Wolfsberg. Sogar aus Italien hatte ich schon Anfragen“, freut sich die zweifache Mutter. Zusätzlich zum Online-Angebot können die Stoffe auch in der Zwergenstadt abgeholt werden. „Die Zwergenstadt dient außerdem als Abholstation für alle Klagenfurter Kunden. Dort kann die online bestellte Ware während der Geschäftszeiten abgeholt werden“, so Rainer.

Ansprüche an die Qualität

Die Stoffe, die Karin bestellt und verkauft, müssen alle Ökotex zertifiziert sein, besser natürlich GOTS zertifiziert. „Da ich überwiegend Kinderstoffe verkaufe, sollte der Baumwollanteil so hoch wie möglich und kein Polyester enthalten sein, damit die Kinderhaut atmen kann. Wichtig ist mir auch, dass die Stoffe nicht riechen. Den typischen ‚Neu-Geruch‘, wie man ihn aus Bekleidungsgeschäften kennt, gibt es bei meinen Stoffen nicht“, so die Techelsbergerin. Bezogen werden die Stoffe in Deutschland, Holland, Österreich und Spanien. Informationen über das Stoffwunderland findet man online unter www.stoffwunderland.at oder auf Facebook unter @stoffwunderland.