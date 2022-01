KRUMPENDORF. Zum eisigen Freizeitvergnügen laden der Traditionsgasthof Pisl und das Hotel Hudelist in Krumpendorf. Auf der Natureisbahn beim Gasthof Pisl in Görtschach herrschen aktuell ideale Bedingungen, vor allem solange es die winterlichen Temperaturen zulassen, kann man bei der Familie Nagele Eisstockschießen nach Herzenslust. Im Gasthof nebenan gibt es heiße Getränke und viele hausgemachte Kärntner Spezialitäten. Ein besonderer Tipp ist der ofenfrische Schweinsbraten, der zumeist sonntags auf der Speisekarte steht. Zum winterlichen Kindereislauf und zum Eisstockschießen ist auch die Kunsteisbahn beim Hotel Hudelist ideal. In der Wienigerallee ist die Bahn täglich bis 19 Uhr in Betrieb. Wirt und Küchenchef Reinhard Hudelist und sein Team sind gerne für die Kunden da. Neben Reini's Küche wird auch Glühwein und -most am offenen Feuer angeboten.