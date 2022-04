Die Trachtengruppe Tigring in der Marktgemeinde Moosburg gibt es seit dem Jahr 1989.

MOOSBURG. Gegründet wurde die Trachtengruppe Tigring von Gerti Biedermann. Die Hauptaufgaben sehen die Vereinsmitglieder in der Pflege von Tracht und Brauchtum, aber auch im karitativen Bereich. Vor allem die Gemeinschaftspflege ist den Mitgliedern besonders wichtig, so werden abwechslungsreiche Vorträge, Kurse und gemeinsame Aktivitäten geplant und abgehalten. Besonders stolz ist die Gruppe auf die Trachtenjugend, die mit großem Einsatz aktiv mitarbeitet. Aktuell zählt die Trachtengruppe 52 aktive Mitglieder. Ausgestattet ist die Trachtengruppe Moosburg mit der Glantaler Festtagstracht und der Moosburger Tracht. Das Motto der Trachtengruppe Moosburg bringt Obfrau Isabella Jessenitschnig sehr wohlklingend auf den Punkt: "Gemeinsam mehr bewegen liegt uns am Herzen. Denn Tradition ist nicht die Asche aufzubewahren, sondern die Glut weiterzutragen."