Schloss Tigring steht etwas außerhalb der Ortschaft Tigring in der Gemeinde Moosburg in Kärnten. Das unter Johann Ernst Teutenhofen anstelle eines Gutshofes errichtete Schloss, dient seit 1967 als Bezirksaltersheim.

Das dreigeschoßige Herrenhaus wurde in den 1660er Jahren errichtet. In mehreren Räumen befinden sich bemerkenswerte barocke Stuckdecken.