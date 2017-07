Ferlach: In zwei Gastlokale eingebrochen

25.07.2017, 22:17 Uhr

Unbekannter stahl Bargeld in noch unbekannter Höhe.

FERLACH. Zwei Ferlacher Gasthäuser suchte ein unbekannter Täter in der Nacht auf heute heim. In eines davon gelangte er durch die Hintertüre, die er aufbrach. Drinnen hat er es auf zwei Sparvereinskästen, einen Spielautomaten und eine Theken-Lade abgesehen. Der Täter erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe.Im zweiten Lokal - er gelangte durch die aufgebrochene Eingangstüre hinein - brach er drei Spielautomaten und eine Lade auf. Mehrere hundert Euro Bargeld gehen ab. Der Gesamtschaden durch beide Einbruchsdiebstähle ist noch unklar.