Ferlach: Mit Säge Daumen abgetrennt

12.09.2018, 19:47 Uhr

Die Hälfte seines Daumens verlor ein Arbeiter einer Maschinenbaufirma in Ferlach.

FERLACH. Heute schnitt ein 42-jähriger slowenischer Leiharbeiter in einer Maschinenbaufirma in Ferlach ein etwa zwei Meter langes Brett mit einer Tischkreissäge der Länge nach. Er geriet aus bisher unbekannter Ursache mit dem Daumen ins rotierende Sägeblatt. Die Hälfte des Daumens wurde komplett abgetrennt, der Mann also schwer verletzt. Nach ärztlicher Erstversorgung wurde er ins UKH Klagenfurt gebracht.