Neues vom Zeichenkurs für Anfänger des Kunstvereins Velden

14.01.2018, 00:19 Uhr

Kursleiter und Obmann des Vereins - Alfred Scheikl - war regelrecht überwältig von den vielen Teilnehmern.Da der Kurs vom 12. Jänner soviel Zuspruch hatte wird dieser nun fortlaufend monatlich stattfinden.Interessenten können jederzeit gerne in die Welt der Grundlagen des Zeichnens einsteigen. Alfred Scheikl wird die Studien den jeweiligen Kursteilnehmern anpassen und auch individuell auf Fragen und zeichnerische Probleme eingehen.Ziel des Anfängerkurses ist es, die Gruppe bis in den Herbst zu begleiten und zu lehren um dann fließend einen Übergang in die Fortgeschrittenengruppe machen zu können.Der nächste Kurs für Anfänger wird am 09. Februar im Kunstvereinshaus Villa Rehblick ab 18 Uhr stattfinden.Es ist keine Anmeldung erforderlich.Nähere Informationen findet man auch auf der Internetseite des Kunstvereins Velden unterwww.kunstverein-velden.at