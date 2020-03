KLAGENFURT (chl). Am vergangenen Wochenende fand die beliebte Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 statt. Organisator Christian Wallner erzählte, dass alle Verkaufstische nach rekordreifen 17 Minuten ausgebucht waren. Mit dabei waren 520 Verkäufer und 2.500 Besucher, darunter Ex-Skispringer Martin Koch. Die nächste Babybörse findet am 3. und 4. Oktober statt.