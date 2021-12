KLAGENFURT. Die Lilihill Gruppe, die von Investor Franz Peter Orasch geleitet wird, gibt sich bei ihren Projekten bedeckt, gibt nur selten Auskunft über weitere Schritte in der Projektentwicklung: Heute, am 15. Dezember 2021, hat das Unternehmen in einer Aussendung mitgeteilt, dass der Baustart für Gesundheitszentrum "The Holly" erfolgt ist.

2023 bezugsfertig?

Auf einer Fläche von 21.000 Quadratmetern Fläche soll am Heiligengeistplatz im ehemaligen Gerngross-Gebäude ein Gesundheitszentrum mit Arztpraxen und Therapieangeboten, Büros, ein neues Fitness Center sowie Einzelhandelsflächen im Erdgeschoß entstehen. „Das neue Gebäude wird nach dem letzten Stand der Technik grunderneuert und erweitert. Hochwertige Architektur, größtmögliche Effizienz und Umweltschonung sind für uns wesentliche Ziele“, erklärt Peter Godec, Geschäftsführer der Lilihill DevCon GmbH. Laut dem Unternehmen sind "bereits 80 Prozent der Geschäftsflächen vermietet". 300 Menschen sollen hier einen neuen Arbeitsplatz im fünfgestoßigen Gebäude erhalten. Lilihill will an diesem Standort 36,5 Millionen Euro investieren. Die Fertigstellung soll 2023 erfolgen.