Der Morle Eissalon an der Steinernen Brücke verkauft "Soldaten mit Herz"-Eis für den guten Zweck.

KLAGENFURT/KRUMPENDORF. Der gemeinnützige Verein Soldaten mit Herz hat eine Spendenaktion für die warmen Monate. Eine neue Eiskreation soll in Not geratenen Kindern In Kärnten Schulutensilien und weitere hilfreiche Lernmaterialien ermöglichen. Unterstützung kommt dafür vom Klagenfurter Traditionsunternehmen Morle.

Neue Eissorte

"Süßer kann Helfen kaum werden", schwärmt Vereinspräsident John Patrick Platzer mit einem Augenzwinkern über die Kooperation mit dem Morle Eissalon. Der Klagenfurter Familienbetrieb der seit fast 50 Jahren besteht, ist dafür bekannt, Einheimische wie Touristen gleichermaßen immer wieder zu überraschen. "Dazu kommt, dass jedes Eis aus ihren Händen ein Kunstwerk ist. Daher fühlen wir uns geehrt, dass Kärntens bekannteste Eismacher eine Spezialsorte exklusiv für unsere Spendenaktion kreiert haben", so Platzer. Bei der Eissorte handelt es sich um eine Cookie-Variation mit einer Zitronen-Pistazien-Creme. Die Milchbasis symbolisiert dabei "Vertrautheit" im Geschmack. Darauf aufbauend überrascht die Zitrusnote mit einer belebenden Jugendlichkeit. Optisch sollen die Pistazienstücke an das Grün der Soldaten mit Herz erinnern. "Mit dieser Spezialsorte können wir nun gemeinsam Gutes tun. Denn seit Jahren haben Platzer und seine Kameraden ein großes Herz für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche - da greifen wir gern unter die Arme. Daher wollen wir so viele Eiskugeln wie möglich für die Kinder verkaufen, um ihnen viele tolle Schulsachen zu ermöglichen", so Tom Truppe, Hausherr des Familienbetriebes.

Zeitraum

Den ganzen April über ist die neue Sorte beim Eissalon an der Steinernen Brücke erhältlich, solange der Vorrat reicht. Von jeder verkauften Kugel wandern 50 Cent in den Spendentopf. Das Ziel ist es mindestens 1.000 Kugeln auszugeben, um davon Schulutensilien, wie Hefte, Stifte und Rucksäcke zu besorgen. Die Übergabe der Geschenke wird Anfang Mai erfolgen.