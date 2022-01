Die Premiere von „Figaro lässt sich scheiden" am 13. Jänner im Stadttheater Klagenfurt ist abgesagt. Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet.

KLAGENFURT. Aufgrund von mehreren Krankheitsfällen im Ensemble von Figaro lässt sich scheiden müssen die Premiere am 13. Jänner 2022 und die Vorstellung am 19. Jänner 2022 abgesagt werden. Die erste Vorstellung findet am 21. Januar 2022 statt. Der Betrag für bereits gekaufte Tickets wird rückerstattet, wahlweise in Form eines Gutscheins oder per Überweisung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website.