Dass die HTL1 Lastenstraße in Kärnten als Vorreiterin in Sachen Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien und E-Mobilität gilt, ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. So läuft das wissenschaftliche Projekt “GREENSChOOLENERGY“, welches sich mit der Erforschung urbaner Hotspots beschäftigt, mittlerweile seit zwei Jahren sehr erfolgreich.

KLAGENFURT. Im Rahmen von “GREENSChOOLENERGY“ wurde vergangenes Jahr auch die südliche Fassade mit bifacialen, autonom gesteuerten PV-Modulen aufgerüstet. Zudem wurden inzwischen einige Bereiche des Flachdachs der Schule begrünt und Teile der Südfassade und der Freiflächen mit Kletterpflanzen bepflanzt. Bereits jetzt bringt es die PV-Anlage auf eine Gesamtleistung von 117 kWp bei einer Eigenverbrauchsquote von 87 Prozent. Seit einigen Monaten wird an der Schule nun das neue Projekt “E3@school“ mit einem Investitionsvolumen von 2,4 Millionen Euro realisiert. Dabei wird die Anzahl der PV-Module am Dach der Schule noch einmal deutlich erhöht. Ziel ist es die Gesamtleistung damit zu verdoppeln.

Öffentliche E-Tankstellen in Planung

Neben der Gewinnung nachhaltiger Energie geht es bei dem Projekt auch um die Speicherung. So werden in den kommenden Monaten an der Schule hocheffiziente E-Speicher mit einer Kapazität von mehr als 1.000 Kilowattstunden installiert. Damit sollen Verkehrsteilnehmer unkompliziert und schnell ihre E-Fahrzeuge aufladen können. An diesem Großprojekt beteiligt sind die Stadt Klagenfurt, HTL1 Lastenstraße, das AIT (Austrian Institute of Technology), Energie Kompass GmbH Stegersbach, die Klagenfurter Stadtwerke, die Firma NGEN (Energy system solutions) aus Slowenien und der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Monitoring und bidirektionale Ladesäulen

Der Anteil der HTL1 Lastenstraße an dem Projekt wird unter anderem die Entwicklung eines umfangreichen Monitorings der gesamten Energieflüsse sein. Auch die Entwicklung und Fertigung einer bidirektionalen Ladesäule mit einer direkten Anbindung an den Megawattstundenspeicher werden an der HTL1 durchgeführt. Beides wird unter Einbindung von Schülern im Unterrichterarbeitet. Damit liefert die Schule nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur “Smart City Strategie“ der Stadt Klagenfurt (Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 70 Prozent, bis 2040 um 90 Prozent), sondern auch zu den SDGs (Nachhaltigkeits-Entwicklungs-Ziele) der Vereinten Nationen.

Andere Gebäude mit Strom versorgen

Michael Archer, Direktor der HTL 1 Lastenstraße dazu: “In der Speichertechnik liegt die Zukunft. Wenn nachhaltig produzierter Strom ganzjährig und allzeit verfügbar sein soll, braucht es Speichersysteme, welche die Energie auch nachts und auch bei bedecktem Himmel oder an windfreien Tagen verfügbar machen. Unser Forschungsprojekt “E3@school“ stellt bei diesen Herausforderungen einen ganz entscheidenden Beitrag dar. Ein erfreulicher Zusatzeffekt ist, dass wir durch das Projekt auch noch die E-Mobilität der Klagenfurterinnen und Klagenfurter unterstützen. Und weiters ist festzuhalten: Gerade im Schulbetrieb entsteht in den Sommerferien ein gewaltiger Stromüberschuss. Die Idee ist es, diesen Überschuss, der dann an der HTL1 anfällt, an andere Bundesgebäude weiterzugeben im Sinne einer Energiegemeinschaft und der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.“