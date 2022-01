KLAGENFURT. Alfred Schlagg feierte vor Kurzem seinen 101. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag überreichte ihm Bürgermeister Christian Scheider einen Obstkorb. Schlagg wurde am Klagenfurter Kalvarienberg geboren. Er wuchs dort auf und blieb sein ganzes Leben lang seinem Elternhaus treu. "Der Kalvarienberg war früher ein El Dorado. Damals gab es nur kleine Häuser. Ich wuchs in dem Haus auf, das mein Vater vom Großvater geerbt hat. Ich nächtige noch immer im selben Schlafzimmer, wo ich geboren wurde", erinnert sich Schlagg. Nach dem Krieg begann der passionierte Schifahrer in einem Baustoffhandel in der Herrengasse zu arbeiten. Seine Pension verbrachte er mit Areiten an seinem Haus. "Der Besuch bei Herrn Schlagg in seinem Haus war inspirierend. Es ist toll zu shen, wenn ein Klagenfurter über 100 Jahre lang seinem Heim treu bleibt. Herr Schlagg hat uns allen gezeigt, dass manche Dinge ewig halten, wenn man sich nur gut genug um sie kümmert. Ich wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag", so Bgm. Scheider.