Der Mobilfunkanbieter "Magenta" stellt den zehn Pflegehäusern der Caritas Kärnten kostenloses WLAN für ihre Plauderecken zur Verfügung.

KÄRNTEN. Pflegewohnhäuser der Caritas gibt es zwei in Klagenfurt, Maria Elend, Obervellach, Feldkirchen, Friesach, Eberstein, Bad Eisenkappel, Bleiburg und St. Andrä im Lavanttal. "Haus Elisabeth"-Bewohnerin Ingrid Buchleitner ist eine begeisterte Bastlerin und sitzt zum wiederholten Mal in der Magenta-Plauderecke im St. Andräer Pflegwohnhaus der Caritas und schaut sich am Tablet Bastelanleitungen an. "Diese Schmetterling aus Papier gefallen mir. Ich werde solche für Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen in unserem Haus machen", so Buchleitner. Seit es im dritten Wohnbereich kostenloses WLAN gibt, holt die Seniorin immer wieder aus dem Internet Anregungen für neue Basteleien, während ihre MitbewohnerInnen über Videotelefonie mit Angehörigen kommunizieren.

Magenta unterstützt

Bereits das zweite Jahr stellt Magenta Telekom den mittlerweile zehn Pflegewohnhäusern der Caritas kostenloses WLAN für die Plauderecken zur Verfügung. "Wir möchten mit unserem Beitrag für die Plauderecken in den Caritas-Pflegehäusern dafür sorgen, dass die BewohnerInnen möglichst viele soziale Kontakte digital weiter pflegen können", so Magenta Telekom-Unternehmenssprecher Peter Schiefer.

Ergänzung vor Ort

Caritasdirektor Ernst Sandriesser bedankt sich beim Mobilfunkanbieter für die Unterstützung. "Wenngleich Angehörige, Bekannte und freunde jetzt unsere Bewohner in den Pflegehäusern wieder besuchen können, ist die Videotelefonie eine zusätzliche schöne Möglichkeit der Begegnung und des Austausches. Außerdem können unsere BewohnerInnen via Internet so Wissenswertes aus der ganzen Welt beziehen."