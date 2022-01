Ein dreister Betrugsfall ereignete sich vor wenigen Tagen in der Landeshauptstadt, als eine Frau von einer unbekannten Person zu einer Überweisung überredet wurde. Der vermeintliche "Sohn" kam leider erst knapp nach getätigter Überweisung zu Besuch.

KLAGENFURT. Eine 58-jährige Klagenfurterin erhielt am 3. Jänner eine Nachricht auf einem Messenger-Dienst von einer ihr unbekannten Nummer. Der oder die Unbekannte gab sich dabei als ihr Sohn aus.

Der "wahre" Sohn kam zu Besuch

Nach wenigen Nachrichten ersuchte der vermeintliche Sohn die Frau um Begleichung einer offenen Rechnung in der Höhe von mehreren tausend Euro. Gestern, also zwei Tage darauf, tätigte die Frau schließlich die Überweisung. Als am selben Tag ihr wirklicher Sohn zu Besuch kam, stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte.