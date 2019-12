KLAGENFURT (chl). Das „klagenfurter ensemble“ feiert seine ersten vierzig Jahre. Am 26. und 27. Dezember, jeweils 19 Uhr, lädt daher Ensemble-Leiter Gerhard Lehner zur Jubiläumsvorstellung samt Präsentation der rund 250 Seiten umfassenden Festschrift ins Theater Halle 11.

Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird gebeten unter Tel. 0463/310 300 bzw. per e-Mail an theater@klagenfurterensemble.at.

Gäste aus 40 Jahren

Die Mitwirkenden der zweitägigen Jubelfeier sind Persönlichkeiten, die das "klagenfurter ensemble" in den vier Dekaden begleitet haben. Dazu zählen Autoren wie Maja Haderlap, Josef Winkler, Egyd Gstättner oder Karsten Krampitz, Komponisten und Musiker wie Dieter Kaufmann, Oliver Welter, die Talltones, Sir Tralala oder Michael Erian, Regisseure wie Gerhard Fresacher, Alexander Mitterer oder Peter Wagner und Schauspieler wie Nadine Zeintl, das Duo Vada, Angie Mautz, Magda Kropiunig, Michael Kuglitsch und viele mehr.

250 Seiten stark

In der Festschrift „40 Jahre ke“ gibt es unter anderem Statements zu lesen wie von Peter Turrini: „Es beeindruckt mich sehr, daß ihr den Kärntner Kulturdschungel so lange überlebt habt. Ihr sitzt ja nicht auf dem Samtkissen fixer Subventionen, ihr müßt euch die Realisierung jedes Projekts mit der Machete in der Hand immer wieder neu erkämpfen.“

Gerhard Lehner über sein Theater: „Das klagenfurter ensemble ist für mich immer schon das, was Petuschki für Wenedikt Jerofejew ist, ein Ort, wo die Vögel nicht aufhören zu singen, weder am Tag noch bei Nacht, wo sommers wie winters der Jasmin nicht verblüht. Die Erbsünde, wenn es sie gegeben hat, tangiert dort niemanden. Sogar die, die wochenlang nicht nüchtern werden, behalten dort ihren klaren, unergründlichen Blick.“