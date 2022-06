Vor ca. 45 Jahren hat sich aus dem Leichtathletik Club Klagenfurt die Sektion Tennis herausgebildet. Heute ist er der einzige Verein Kärntens, der eine Damen 1. Bundesliga Mannschaft stellt.

KLAGENFURT. Der KLC - Tennis erlebt gerade seine Sternstunde. Nachdem im Jahre 2016 das marode Klubhaus generalsaniert wurde, spielen sich heuer die Damen in der 1. Bundesliga regelrecht in einen Rausch. Die Tennis-Spielerinnen aus Klagenfurt konnten heuer erstmals in das absolute Top-Feld Österreichs aufsteigen und spielen unter den Top-Vier Mannschaften um den österreichischen Staatstitel mit. "Mit etwas Glück bekommen wir die Veranstaltung auf unsere Anlage.", sagt Obmann Otto Gipfler. Das Land Kärnten hat bereits eine Unterstützung, sollte das Event nach Klagenfurt kommen, zugesichert. Auch von Seiten der Stadt erhofft sich Gipfler, bei einem Zuschlag für den KLC-Tennis, Unterstützungen. Sollte Klagenfurt den Zuschlag bekommen, würden an der KLC Anlage im September das Herren- wie Damenbundesliga Finale mit jeweils vier Teams spielen.

Bürgermeister Scheider sowie Sportreferent Petritz haben sich bereits vom Können der Damen überzeugen lassen.

Traglufthalle

Auf die Mitglieder des KLC-Tennis wartet im Herbst diesen Jahren eine echte Sensation und Neuheit in Kärnten. Da es nur limitiert Tennishallen in der Umgebung gibt, und die bestehenden meist über Wochen hinweg ausgebucht sind, entschlossen sich die Verantwortlichen des KLC, eine 600.000 Euro Investition in eine Traglufthalle zu tätigen. "Das Land und die Stadt haben bereits Unterstützungen zugesichert. jetzt warten wir lediglich auf die Baubewilligung.", gibt Gipfler zu verstehen. Die "state-of-the-art" Traglufthalle soll im Oktober über die Spielfelder acht, neun und zehn aufgestellt und aufgeblasen werden. "Wir machen das, damit die Jugend auch im Winter ihrer Leidenschaft nachgehen kann. Wir sind einer der größten Jugendvereine Kärntens mit 24 Mannschaften die bei den Kärntner Meisterschaften mitspielen und haben zwischen 50 und 60 Jugendliche.", erklärt Gipfler die Investition. Für das Projekt, welches rein über den Winter geplant ist und im Frühling wieder "abgeblasen" und für den kommenden Winter gelagert wird, wird eigens ein Fundament, wie ein Haus für die Technik und Lagerung erbaut.

Eine Halle wie diese in der Steiermark soll nach Klagenfurt kommen

Allgemeines



Der KLC-Tennis hat fünf Trainer für die Mannschaften zur Verfügung. Cheftrainer ist Josko Skugor. Der Verein umfasst insgesamt um die 300 Mitglieder. Die Mehrheit der Mitglieder wollen nicht unbedingt Meisterschaft spielen und trainieren für den Hobbybereich. Der Verein bietet Tennisinteressierten im Alter von sechs bis 70 Jahren ein zu Hause. Im Sommer finden stets Tenniscamps mit reger Teilnahme statt. Der Obmann, Otto Gipfler freut sich, dass die Zusammenarbeit mit den Leichtathleten so gut funktioniert, genauso, dass das im Klubhaus ansässige Restaurant von Spielern wie externen so gut angenommen wird.