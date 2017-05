Vernissage "Farbpoesie" von Alexander Lesjak im Cafe Benedikt

05.05.2017, 14:49 Uhr

imeine "an Plätzen ausverkaufte" Veranstaltung.Einerseits die farbpoetischen Exponate des vielseitigen Maria Rainer Künstlers, andererseits auch sein Engagement im sozialen Bereich () füllten sofort die Lokalität und auch den Gastgarten.(Marktkoordinator der Stadt Klagenfurt) eröffnete mit wertschätzenden Worten die Ausstellung und unterstrich natürlich die Wichtigkeit der vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten der HilfsorganisationAlle Hauptpreise von der am Vormittag am Benediktinermarkt abgehaltenen Charityveranstaltung konnten an die glücklichen Gewinner abgegeben werden. Ein geselliger Abend, umrahmt vom Zitherduo, unter den Kunstinteressierten auch, die Juristenund, sowie der ehemalige Kunstcafetier(Lidmansky) und "Kelag-Stördienst"

Die Ausstellung ist im Cafe Benedikt noch bis zum 10.6.2017 zu sehen.