Team Austria im Anflug auf die Bermudas

18.09.2018, 05:00 Uhr

"Kämpfen bis zum Umfallen"

Erfahrene Cracks

Das österreichische Nationalteam trifft in Gruppe 1 auf "Canada Halton Leafs", "Old Glory USA", "Old Boys Slovenia", Griechenland und Portugal und besteht zum Großteil aus Kärntner Spielern. Der Grund ist einfach: Ballhockey spielt sich hauptsächlich in Kärnten ab.Angeführt wird die österreichische Nationalmannschaft von Trainer Gernot Jud. Er selbst bringt viel Erfahrung für die "Mission Bermudas" mit – als Spieler und Trainer. "Wir wollen auf internationalem Parkett überzeugen und den Sprung ins Viertelfinale schaffen", legt er die Marschrichtung vor. Die Aufgabe wird nicht einfach, zumal das "Team Austria" im Vergleich zu anderen Nationen eine geringere Kaderdichte aufweist. "Wir werden von der ersten Minute an kämpfen bis zum Umfallen. Der Wille, alles zu geben ist bei uns ungebrochen", bestätigt Teamkapitän Stefan Lekas, für den es die letzte Weltmeisterschaft sein wird. "Die WM auf den Bermudas wird für mich persönlich ein Highlight, ein schöner Abschluss einer Karriere auf internationalem Niveau."Das Nationalteam bereitete sich fünf Monate lang intensiv auf die bevorstehende Herausforderung vor. Team Austria nimmt seit 2010 an Masters-Weltmeisterschaften teil. Diese finden alle zwei Jahre statt. Bei der letzten WM in Banff (Kanada) schaffte Österreich den Klassenerhalt. Weltmeister wurde Kanada. Davor nahm Österreich an Weltmeisterschaften in Bratislava, Pilsen und Tampa/Florida teil.Spieler, die von Beginn an dabei waren, sind Peter Hochkönig, Marco Brandstätter, Martin Gaugg, Harald Kriener, Stefan Lekas und Chris Reiter. Lekas und Reiter sind Rekord-Internationale, haben vor ihrer Karriere bei den Ü40 bereits zehn Jahre im Nationalteam der allgemeinen Altersklasse gespielt.

Claudio Mette (Poggersdorf)Gerald Podlesnik (Völkermarkt), Michael Krall (Magdalensberg), Harald Kriener (Krumpendorf), Robert Neugebauer (Wien), Vittorio Weinzierl (Rosenheim)Egydius Bernhard (Krumpendorf), Marco Brandstätter (Feldkirchen), Walter Gappitz (Klagenfurt), Martin Gaugg (Wien), Peter Hochkönig (Klagenfurt), Helmut Tautscher (Klagenfurt), Stefan Lekas (Krumpendorf), Erich Mokre (Villach), Chris Reiter (Klagenfurt), Josef Sulzbacher (Poggersdorf), Bernd Germ (Maria Rain)Gernod Jud (Klagenfurt)Mario Filipitsch (Klagenfurt)25. bis 30. September, Bermudasder Österreicher im Grunddurchgang:25. September: Team Austria – Old Glory USA26. September: Team Austria – Canada Halton Leafs27. September: Team Austria – Portugal28. September: Old Boys Slovenia –