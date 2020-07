Nach langer coronabedingter Pause, unternahm das Roten Kreuz Klosterneuburg im Rahmen des Betreuten Reisens, wieder einen Ausflug in die Garten Tulln. Das Wetter war hervorragend und die 17 Klienten und ihre 8 Betreuer hatten sich viel zu erzählen. Die Zeit verflog und so viel es nicht einmal auf, das die große Runde eineinhalb Stunden dauerte. Lediglich der Hunger meldete sich schon bei einem Großteil der Mitfahrenden und um 12:30 Uhr gab es das Mittagessen. Ein entspannter Ausflug für alle. Sicher in der Begleitung des Roten Kreuzes. Nach einem gemütlichen Kaffee oder Eis ging es wieder zurück nach Klosterneuburg. Alle Teilnehmer waren begeistert, bedankten sich beim Teamleiter Wilfried Mayer und den Betreuern. Nächster geplanter Ausflug: Samstag, 5. September nach Herrnbaumgarten ins Nonseum. Interesse mitzufahren, dann einfach melden unter 059144-56046