Ab sofort kann man nun auch in Klosterneuburg Parkscheine über „Handyparken“ per App oder SMS buchen. Nach einer kurzen Testphase ging es jetzt in den Vollbetrieb.

KLOSTERNEUBURG. In Klosterneuburg gibt es nun die Möglichkeit, einfach und bequem Parkscheine über die Handyparken-App zu lösen. Wer noch lieber SMS nutzt, sendet nach der Registrierung auf www.handyparken.at zum Beispiel einfach „Start Z1“ an Tel. 0664 / 660 6000. Den gebührenfreien 15-Minuten Parkschein kann man durch Stoppen des Parkvorgangs vor Ablauf der ersten 15 Minuten nutzen.

Für iPhone und Android-Smartphones steht die Handyparken App zur Verfügung. Diese ist über Google Playstore oder Appstore erhältlich. Um in Orten wie Klosterneuburg zu Parken, werden Parkzone, Autokennzeichen und die Zahlungsmethode mit wenigen Klicks ausgewählt und damit der Parkvorgang gestartet. Die App steht für Kunden aller österreichischen Mobilfunkbetreiber kostenlos zur Verfügung. Für die Datenübertragung beim Download und der Nutzung der App können je nach Handy-Tarif Kosten anfallen.

Stadtrat Christoph Kaufmann zum neuen Angebot:



„Es freut mich, dass dieses Projekt nun endlich zum Abschluss kommt und wir in Klosterneuburg zukünftig zwei starke Partner für digitale Parkscheine haben.“

Klosterneuburg sei damit eine der wenigen vergleichbaren Städte, wo Autofahrer zwischen zwei attraktiven Anbietern entscheiden können.

„Das Buchen und Bezahlen von Parkscheinen mit dem Smartphone ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten Anwendungen der Österreicher. Ich freue mich ganz besonders, dass nun auch meine Wahlheimat-Stadt Klosterneuburg dieses Service für alle KlosterneuburgerInnen anbietet“

, so A1 CCO Consumer Natascha Kantauer-Gansch.

Bereits seit 2012 wird in Klosterneuburg die Bezahlung von Parkgebühren mit dem Mobiltelefon via EasyPark angeboten. Rund 12 Prozent der Kurzparker nutzen diese Möglichkeit. Mit A1 Handyparken erhofft sich Wirtschaftsstadtrat Kaufmann einen signifikanten Zuwachs bei den digitalen Parkscheinen und ein Ende der Zettelwirtschaft.

Handyparken – so funktioniert’s



Das Parken mit Handyparken ist via App am Smartphone und auch via SMS an die Nummer Tel. 0664 / 660 6000 möglich. Für die Parkscheinbuchung mit Handyparken fallen pro Parkschein € 0,18 Service-Entgelt an. Für Viel-Bucher gibt es das praktische Viel-Parker Paket um € 2,99 / Monat oder um € 29,99 / Jahr, durch dessen Benutzung man das Service-Entgelt pauschal entrichtet. Dieses kann man bequem in der Handyparken App kaufen.

Das Bezahlen des Parkscheins in Klosterneuburg ist auch per Handyrechnung möglich: Kunden wählen bei der Buchung schlicht die Zahlungsweise „Handyrechnung“ aus. Auch bei SMS-Buchungen kann damit bezahlt werden, so man diese Zahlungsart im Handyparken Kundenbereich auf www.handyparken.at aktiviert hat. Kunden, die Handyparken über ihr Bankkonto bezahlen möchten, können sich bei paybox registrieren. Firmenkunden steht die business paybox zur Verfügung, um die anfallenden Parkgebühren aller Mitarbeiter zentral über das Unternehmen abrechnen zu können. Details siehe www.paybox.at.

Handyparken ist seit 2003 das erfolgreichste mobile Parksystem Österreichs und wird aktuell in über 30 Städten in ganz Österreich und einigen privaten Parkplätzen angeboten. Über eine Million registrierte NutzerInnen lösen so bequem über drei Millionen Parkscheine im Monat.

Weitere Informationen unter www.handyparken.at sowie unter www.klosterneuburg.at/kurzparkzone.