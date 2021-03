Zu diesem Einsatz wurden Sonntag um 19:35 3 Rettungstransportwagen, das Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes Klosterneuburg und der Bezirkseinsatzleiter alarmiert. Sofort rückte die Dienstführung an die Bezirksstelle ein. Ein Einsatzleitfahrzeug mit dem Bezirksstellenkommandanten wurde vor Ort entsendet. An der Bezirksstelle Klosterneuburg wurden eventuelle Fahrzeugnachbesetzungen organisiert. 6 Minuten nach Alarmierung traf der Bezirksstellenkommandant Oliver Gangl am Einsatzort ein und übernahm die Einsatzleitung. In enger Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Kein Gasaustritt. Die Betroffenen wurden durch das Rote Kreuz betreut und konnten zurückkehren. Einsatzende um 19:59. Auch nach einem Herausfordernden Wochenende zählt für uns jede Minute. Für Sie im Einsatz in Klosterneuburg: 5 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter