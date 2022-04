Traum von eigener Werkstatt erfüllt

Daniel Temper führt Kfz Werkstatt Temper Classic in Klosterneuburg



KLOSTERNEUBURG. Schon etwas länger gibt es die kleine, aber feine freie KFZ-Werkstatt am Gelände der AWI Tankstelle an der Wiener Straße, betrieben von Daniel Temper. Für ihn hat sich damit der Traum von der eigenen Werkstatt erfüllt und ist er mit Leib und Seele dabei. Insbesondere auch klassische Fahrzeuge sind bei ihm gut aufgehoben.

WK Obmann Markus Fuchs, WK Leiter Friedrich Oelschlägel und Stefan Gabritsch vom Stadtmarketing Klosterneuburg gratulierten Daniel Temper mit einer gemeinsamen Urkunde der WK und Stadtgemeinde und wünschten weiterhin viel Erfolg.