13.10.2017, 07:49 Uhr

Diesen Aberglaube gibt es schon sehr lange, geschürt wurde er dann noch von der1944 erschienenen Komödie , Freitag der 13te von Erich Engels.In Deutschland erschien schon 1916 der Film, Freitag der 13te, von Richard Oswald-indem die Familienmitglieder immer am Freitag den 13ten starben.Aber nicht überall ist der Freitag der 13te ein "Schreckenstag" in Italien gilt zum Beispiel Freitag der 17te als Unglückstag und in Griechenland ist es Dienstag der 13te.Bei den Japanern ist die Zahl 13 zum Beispiel eine Glückszahl.Lt. einer Studie gibt es aber an einem Freitag den 13ten NICHT mehr Unfälle und Schadensmeldungen als sonst- also nicht verrückt machen lassen!Ich hab mit dem Freitag den 13ten kein Problem, ich seh einfach als Glückstag :-)(eigentlich ist es einfach ein Tag wie jeder anderer auch!)Bei so einem schönen Sonnenaufgang MUSS es doch ein guter Tag werden!