Neue Mitarbeiterin im Verein Stadtmarketing & Tourismus

21.09.2018, 13:32 Uhr

Obmann Michael Reichenauer dazu: „Frau Kohut hat sich von Anfang an aktiv am Klosterneuburger Stadtmarketingprozess beteiligt und hat auch an allen Workshops teilgenommen. Sie kennt die Stadt und ihre Bürger, die politische Landschaft ist ihr bestens vertraut, sie ist gut vernetzt und ein sehr kommunikativer Typ. Für den Vorstand ist sie eine absolute Wunschkandidatin!“

Große Stadt mit vielen Möglichkeiten

Auch Geschäftsführerin Nicola Askapa freut sich über die Verstärkung in ihrem Team: „Frau Kohut bringt sehr viel Verbindung zu Klosterneuburg und Erfahrung in marketingrelevanten Bereichen mit. Ich muss ihr die Stadt nicht erst von Grund auf erklären - wir können direkt in medias res gehen und uns auf unsere Projekte und die zukünftige Ausrichtung des Stadtmarketings & Tourismus konzentrieren.“Ursula Kohut erklärt ihre Beweggründe für ihr Interesse an der Tätigkeit im Stadtmarketing & Tourismus wie folgt: „In den mittlerweile bald 10 Jahren, in denen ich mich in die Stadtpolitik einbringen durfte, habe ich immer wieder miterlebt, dass sich durch engagierte Leute viele gute Ideen entwickeln, die dann nach Ermessen umgesetzt werden sollten. Sehr wichtig erscheint mir auch bewusst zu machen, wie viele Aktivitäten es in Klosterneuburg gibt und wie falsch der Name „Schlafstadt“ ist! Marketing ist eine schwer meßbare Größe, die aber gerade für eine so große Stadt mit so vielen Möglichkeiten in den Bereichen Kultur, Sport & Freizeit unendlich wichtig ist. Ich freue mich sehr darüber, ab nun in diesem wichtigen operativen Bereich meinen ganz persönlichen Beitrag leisten zu können.“Für eine weitere Periode als Gemeinderätin (ab 2020) wird Kohut nicht kandidieren.