Sex: "Das war mein erstes Mal"

19.09.2018, 06:29 Uhr

Teil 2 der großen Bezirksblätter-Serie "Liebe2018": Wo es das erste Mal zur Sache gegangen ist.

Zu schüchtern



KLOSTERNEUBURG. Der erste Schultag, das erste Mal mit dem Auto fahren, die erste eigene Wohnung – Tage, an die wir uns nur zu gut erinnern und fast jedes Detail wiedergeben können. Aber wie steht's mit der Erinnerung an das erste Mal Sex? Wir haben nachgefragt.Eine entzückende Anekdote erzählten Hedwig und Anton Habacht aus Klosterneuburg anlässlich ihrer Kronjuwelenhochzeit. "Einmal wollten wir intim werden", verrät Hedwig schmunzelnd. Ihr Plan war es Essen zu gehen und danach gemeinsam ein Hotelzimmer aufzusuchen. "Da waren wir in dem Separée und hatten fertig gegessen und statt seine Chance zu nutzen, hat er einfach nochmal bestellt und wir mussten ein zweites Mal essen", lacht Hedwig in Erinnerung an #+Antons liebenswerte und vielleicht auch etwas schüchterne Reaktion.Bei Kirsten aus Klosterneuburg ist es noch gar nicht so lange her. "Ich war 17 und sehr verliebt", lächelt sie. "Meine Eltern wussten Bescheid, also, dass die Möglichkeit besteht, dass wir ... Sie haben drauf bestanden, dass ich zum Frauenarzt gehe und mir Kondome gegeben. Eine etwas komische Situation." Passiert sei es dann bei ihm zu Hause, eines Nachmittags, als sonst niemand zu Hause war.

Peinlicher geht's kaum



Die 42-jährige Tina aus Pressbaum erlebte hingegen ein 'Desaster'. "Wenn ich daran denke, würde ich heute noch gerne im Erdboden versinken", lacht sie. "Wir waren beide siebzehn und gingen fast zwei Monate miteinander. Aber mehr als Schmusen und Fummeln war da noch nicht." Eines Tages fuhren wir mit ein paar Freunden zu einem Feuerwehrfest. Dort hatten wir alle etwas zu viel getrunken und ich und mein Freund schmusten wie wild herum", so Tina. Im Rausch wollte dann auch sie den letzten Schritt gehen und das Paar suchte sich ein verstecktes Plätzchen. "Angefangen hat es ja noch richtig schön und wir zogen uns gegenseitig aus. Ich kniete über ihm und wollte ihm aus dem T-Shirt helfen, als mir plötzlich so richtig schlecht wurde. Ich wollte weg, doch er hielt mich am Arm fest. Und so übergab ich mich – direkt auf seinen Oberkörper". Das erste Mal wurde so zum Desaster und der Angebetete machte sofort mit Tina Schluss. "Ich habe ihn dann schon noch ein paar Mal gesehen, aber er hat mich nie wieder eines Blickes gewürdigt."