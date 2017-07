Sommeraktion von Stadtmarketing Klosterneuburg und Museum Gugging

21.07.2017, 13:55 Uhr

1+1 gratis

Zwei Eintrittskarten zum Preis von einer – mit dieser Sommeraktion darf das Stadtmarketing Klosterneuburg in Kooperation mit dem Museum Gugging aufwarten. Das mitten im Wienerwald gelegene Museum für Art Brut präsentiert die Arbeiten weltbekannter Gugginger Künstler wie Oswald Tschirtner, August Walla oder Johann Hauser sowie internationale Art Brut. Gültig, solange der Vorrat reicht.Mit 20. Juli haben die Gugginger Künstler Johann Garber und Karl Vondal ihre Werkstätten ins Museum verlegt. Die Besucher haben die einmalige Gelegenheit, ihnen beim Fortschritt ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Ab 6. September sind die Ergebnisse dann in „johann garber.! bastler und meistermaler“ sowie „karl vondal.! erotisches“ zu sehen.Hier im Museum Gugging leben und arbeiten die Gugginger, deren Spuren auch außerhalb des Hauses auf dem Gelände rund um das Museumsgebäude zu finden sind. So gibt es Murals am Haus der Künstler oder die Keramikwand des Universalgenies August Walla zu entdecken.