Dukes feiern überzeugenden Derbysieg

18.04.2018, 08:49 Uhr

Die BK Dukes setzten sich nach einem sehr holprigen Start schlussendlich verdient mit 90:106 im Lokalderby gegen den BC Vienna durch.

KLOSTERNEUBURG (pa). Für die BK Dukes verlief der Beginn alles andere als optimal. Nach nur 4 Minuten mussten die Klosterneuburger bereits 7 Fouls auf ihrem Konto verbuchen, dementsprechend verunsichert agierten die Dukes in Offensive wie Defensive und lagen 13:4 im Hintertreffen. Nach einem Timeout legten die Dukes einen 7:0 Run aufs Parkett und schienen in der Partie endlich angekommen zu sein. Nach den ersten 10 Minuten lagen die Hausherren 23:20 voran. Im zweiten Abschnitt lief dann auf Seiten der Dukes Vay mit 8 Punkten in nur einer Minute heiß. Allerdings kam bei den Wiener Hassan Zadeh viel zu oft zu freien 3-Punkte Würfen und versenkte diese auch hochprozentig. Daraus folgte der Stand von 40:40 nach insgesamt 15:30 Minuten. Die erste Spielhälfte endete mit tollen Teamaktionen der Klosterneuburger beim Stand 53:55.

100-Punkte-Marke geknackt

Die Niederösterreicher kamen besser aus der Pause und konnten ihre Führung in Folge stetig auf bis zu 14 Punkte absetzen. Bei den Hausherren häuften sich in dieser Phase die Turnover, die vor allem Miletic beinhart ausnützte und in Punkte verwandelte. In den letzten Minuten des dritten Viertels kämpften sich die Wiener aber wieder ein wenig heran. Beim Stand 71:80 ging es in die entscheidenden 10 Minuten. Zu Beginn des Schlussabschnitts konnten die Wiener wieder etwas Boden auf die Klosterneuburger gut machen, bevor die Gäste ihre Führung wieder auf 15 Punkte ausbauen konnten. Zwei Minuten vor Ende knackten die Dukes dann auch die 100-Punkte Marke. Angeführt von Predrag Miletic (41 Punkte) und Edin Bacic (28 Punkte) die damit ihr Career High in der ABL verzeichneten, gewannen die Dukes das High Score Game und Lokal Derby mit 90:106.Werfer Vienna: Hubalek 28, Hassan Zadeh 21, Stazic 20, Detrick 9, Dowell 6, Gvozden 6.Werfer Dukes: Miletic 41, Bavcic 28, Vay 25, Greimeister 6, Blazevic 2, Burgemeister 2, Leydolf 2