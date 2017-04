Poolplanung - Der 5. Schritt

26.04.2017, 17:11 Uhr

Es gibt verschiedene Varianten der Poolabdeckung, jedoch sollen alle einen bestimmten Zweck erfüllen.So kann die Abdeckung das Poolwasser erwärmen und gleichzeitig verhindern, dass die erreichte Temperatur über Nacht wieder verloren geht. Dies erreicht man mit einer einfachen Solarplane oder auch mit einem Rolldeck. Ergänzend dazu benötigt man eine geeignete Winterplane.

Bis nächste Woche!

Möchte man aber auch verhindern, dass Schmutz in das Wasser gelangt, dann ist eine Rollabdeckung, welche auf dem Beckenrand aufgelegt und befestigt wird, die bessere Wahl. Diese Art der Abdeckung schützt Ihren Pool auch in den Wintermonaten. Für größere Schneelasten sollte man zusätzliche Schneeträger verwenden.Eine Schwimmbad-Überdachung ist allerdings die Krönung Ihres Pools. Durch die flexible Verschiebbarkeit ist die Anpassung an jegliche Anforderung möglich. Individuelle Lösungen – Modell, Größe und Ausstattung – sind ebenso umsetzbar, wie die richtige Wahl der Verglasung oder Farbe der Konstruktion. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an den Garten, Haus und Umgebung. Gleichzeitig bietet diese Art der Abdeckung die größte Sicherheit. Eine abgesperrte Schwimmbad-Überdachung schützt Kleinkinder und Haustiere vor Unfällen.

