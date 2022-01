Der Weihnachtsmarathon von Peter Rathammer hat in Langenzersdorf schon Tradition. Auch im letzten Jahr wurde gesportelt und so kamen 600 Euro für den Samariterbund zusammen, die der Organisator gemeinsam mit SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Motz an Samariterbund-Präsident Franz Schnabl übergab.

BEZIRK KORNEUBURG | LANGENZERSDORF. Mit der Spende soll die Aktion "Wunschfahrt" unterstützt werden. Dabei wird schwer erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer letzten Lebensphase die Fahrt zu einem Wunschziel ermöglicht. "Die Wunschfahrt ist ein besonders unterstützenswertes Projekt, um vom Schicksal schwer geprüften Menschen ein paar schöne Stunden im Kreise ihrer Angehörigen und Freunde zu ermöglichen", betont Motz bei der Übergabe. Und Schnabl stimmt zu: "Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich unsere Mitarbeiter die betroffenen Menschen mit diesen Ausflügen machen. Möglich wird diese Aktion erst durch Unterstützer wie euch – vielen Dank!"