Die LEADER Region Weinviertel Ost hat aufgerufen und die Weinviertler haben entschieden – das sind die zehn Dinge, die definitiv jeder einmal – oder auch öfter – besucht haben muss.

WEINVIERTEL (pa). Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Ein Zitat mit absolut treffendem Inhalt für das Weinviertel. Denn es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich seine Freizeit abwechslungsreich, genussvoll, lustig, sportlich, kulturell oder kulinarisch zu gestalten.

Die LEADER Region Weinviertel Ost wollte es allerdings ganz genau wissen und rief die Weinviertler auf, ihre "Top Ten" der Dinge, die man im Weinviertel gemacht haben muss, einzusenden. Aus allen Nennungen ist nun ein Ranking entstanden. Landtagspräsident Karl Wilfing, LEADER-Geschäftsführerin Christine Filipp und LEADER-Obmann Kurt Jantschitsch haben die ersten Punkte der „Weinviertel-To-Do-Liste“ bereits „abgearbeitet“. „Ein gutes Achterl Weinviertel DAC in einer unserer wunderschönen Kellergassen sollte wirklich jeder einmal genießen“, sind sich die drei einig. „Da kann’s auch passieren, dass man diesen Punkt öfters auf der Liste abhakt“, fügt Wilfing noch mit einem Augenzwinkern hinzu. Ein Blick ins Detail des Rankings verrät aber auch viele neue Ideen, mit denen wir unseren Alltag abwechslungsreich gestalten können.

Die Weinviertel Top 10