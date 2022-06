Seit heute morgen ist das Gebiet rund um die Hovengasse in Korneuburg großräumig abgesperrt. Bei einer Delogierung wurde ein Knall vernommen, der Großeinsatz von Polizei, Cobra und Verhandlungsteam läuft nach wie vor.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Es war eine gerichtlich angeordnete Delogierung, die man heute Früh in der Korneuburger Hovengasse vornehmen wollte. Beim Aufsperren der Wohnungstür wurde jedoch im Inneren der Wohnung ein Knall wahrgenommen und darauf hin sofort die Polizei verständigt. "Wir gehen bei solchen Angelegenheiten immer vom Schlimmsten aus", erklärt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion NÖ.

So wurde das Gebiet rund um die Hovengasse großräumig abgesperrt, auch die Cobra und das Verhandlungsteam sind im Einsatz. "Aktuell gibt es keine Verletzten. Ob es sich bei dem Knall um einen Schuss gehandelt hat, steht noch nicht fest. Es ist kein Projektil außerhalb der Wohnung gefunden worden", sagt Schwaigerlehner.

Bei der zu delogierenden Person dürfte es sich um einen Mann handeln. Die Polizei bittet, das Gebiet großräumig zu meiden – "für die eigene Sicherheit und die unserer Kollegen. Und bitte ganz wichtig: keine Fotos vom Einsatz in sozialen Medien posten."