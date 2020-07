Die Unterstützung und Förderung von Kindern ist in den Statuten des Lions Club Kreuzenstein verankert.

BEZIRK KORNEUBURG | LEITZERSDORF. Diesem Motto folgend wurde noch in der letzten Schulwoche an Ingrid Sauer, Leiterin der Volksschule Leitzersdorf, fünf Laptops übergeben. Mit diesen soll in Verbindung mit der entsprechenden Lernsoftware etwa die Lesefertigkeit gefördert werden. Was bei den neuen Geräten jetzt noch fehlt, ist ein entsprechendes Laufwerk sowie eine Kamera. Die Geräte sollen in Zukunft auch an Kinder verliehen werden.

Die Finanzierung der Geräte hatte der Lions Club im Rahmen seiner 50 Jahr-Feier übernommen. Erfreulich, dass diese aber nicht "irgendwo" gekauft wurden. Bestellt und geliefert wurden sie bei der "Mildtätigen und gemeinnützigen Gesellschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen".