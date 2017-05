Diese Reisen sollte man nicht verpassen

04.05.2017, 14:52 Uhr

Mit Gansberger Reisen zum Nordkap oder zur Lavendelblüte in die Provence

Den hohen Norden Europas sollte man einmal bereisen. Neben den Hauptstädten Kopenhagen, Stockholm und Oslo, führt die Fahrt bei der Gansberger Nordkap-Reise entlang von reizvollen Seen, quer durch Schweden – wo man dem Weihnachtsmann in Rovaniemi einen Besuch abstatten kann – weiter zum nördlichsten Punkt Europas, zum Nordkap. Die Fjorde und Fells, quer durch die Lofoten und Norwegen, machen diese Reise zu einem einzigartigen Erlebnis. Nicht zu vergessen das Reise-Highlight: Schifffahrt mit der Hurtigroute in den Trollfjord und durch den Geirangerfjord, dem größten Fjord Norwegens.

Der Duft des Lavendels

Wer es gerne wärmer hat, für den ist die Gansberger-Chefreise zur Lavendelblüte in die Provence genau das Richtige. Entdeckten sie die Städte entlang der Rhone: Lyon, Orange und Avignon und bestaunen Sie im Naturschutzgebiet der Camargue die "Schwarzen Stiere", "Weißen Pferde" und "Weißen Flamingos". Bei der Rückreise passieren Sie zuerst die Verdun Schlucht, bevor sich der Blick auf die Cote D’Azur öffnet.