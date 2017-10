Mit Michael Jedlicka & Band.

ERNSTBRUNN. Zu einem "Tribute to Ludwig Hirsch" lädt Michael Jedlicka & Band nach Erntbrunn ein. Am 15. Oktober, 18 Uhr, interpretieren sie Hits von Ludwig Hirsch in der Veranstaltungshalle.

Karten gibt es am Gemeindeamt und in der Raika Ernstbrunn.