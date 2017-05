"Best of Kabarett" mit Nadja Maleh

Benefizkabarett am 22. Mai, 19:30 Uhr, im Gemeindezentrum Hagenbrunn

HAGENBRUNN. In ihrem "Best of Kabarett" gibt Nadja Maleh kabarettistische Highlights all ihrer Soloprogramme zum Besten. Zum ersten Mal, und für die Kulisse, mit ihrem Gitarristen live on stage.

Die Einnahmen der Benefizveranstaltung kommen, dank S-Versicherung und Gemeinde Hagenbrunn, zur Gänze der Behindertenhilfe Bezirk Korneuburg zu Gute.