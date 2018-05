"Goldener Igel" für fünf Korneuburger Gemeinden

07.05.2018, 07:58 Uhr

Im Rahmen des "Natur im Garten"-Gemeindetages in Waidhofen an der Ybbs wurden 57 Gemeinden mit dem "Goldenen Igel 2017" ausgezeichnet, darunter auch fünf aus dem Bezirk Korneuburg.

BEZIRK KORNEUBURG | BISAMBERG | LANGENZERSDORF | STADT KORNEUBURG | SIERNDORF | STETTELDORF. "75 Prozent der Niederösterreicher wünschen sich naturnah gepflegte öffentliche Grünräume. Öffentliche Grünflächen sind für Bewohner wichtige Orte, die zum Verweilen und Kommunizieren einladen. Es freut uns sehr, dass die Kernkriterien der Aktion ’Natur im Garten’ von immer mehr Gemeinden aktiv umgesetzt werden", so Landesrat Martin Eichtinger beim "Natur im Garten"-Gemeindetag in Waidhofen an der Ybbs. In diesem Rahmen wurden auch 57 Gemeinden mit dem "Goldenen Igel 2017" ausgezeichnet, fünf davon aus dem Bezirk Korneuburg. So konnten sich Bisamberg, Langenzersdorf, Korneuburg, Sierndorf und Stetteldorf am Wagram über die höchste "Natur im Garten"-Auszeichnung freuen. "Diese Gemeinden verpflichten sich nicht nur der Einhaltung der ’Natur im Garten’-Kriterien, sondern dokumentieren und evaluieren ihre Leistungen. Sie machen Niederösterreich durch ihr Engagement noch lebenswerter", freute sich Eichtinger.