Italien in Korneuburg

06.07.2018, 11:17 Uhr

Frischer Mozzarella, köstliche Weine und andere Köstlichkeiten aus unserem südlichen Nachbarland locken am Wochenende vom 13. bis 15. Juli in das Korneuburger Stadtzentrum. Im Rahmen des Bunten Sommers bieten die bekannten und beliebten Händler des Italienischen Markts an dem Wochenende ab 10 Uhr ihre Waren feil.Mit Vino, Pasta, Dolci „e tanto altri“ (und vieles mehr) fühlt man sich direkt nach Italien versetzt. Freitag und Samstag erwartet Sie zusätzlich zu den Marktständen und der gemütlichen Speisezone schwungvolle Live-Musik, um das mediterrane Flair perfekt zu machen.

Ob Sie kommen, um die vielfältigen Delikatessen mit nach Hause zu nehmen oder um sich gemütlich mit Freunden zu treffen und die Leckereien vor Ort zu genießen: Ein Besuch beim Italienischen Markt lohnt sich auf jeden Fall!Was beim Italienurlaub auch nicht fehlen darf: die Vespa-Roller. Deshalb findet am Samstag, den 14. Juli ab 12 Uhr ein Vespa-Treffen statt. Beim Rattenfängerbrunnen versammeln sich die Fahrer der Kultfahrzeuge bevor sie von 14 bis 16 Uhr eine unterhaltsame Ausfahrt machen.